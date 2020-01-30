برسالة خطية لنتانياهو.. عباس يهدد بوقف التنسيق الأمني

2020/01/30 | 14:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام “إسرائيلية”، اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية أبلغت الكيان الصهيوني أنها لن توقف التنسيق الأمني معها، لكنها ستقلصه، إلى جانب عدم منع المتظاهرين الفلسطينيين من الوصول إلى نقاط التماس مع الجيش “الإسرائيلي”، كما كانت تفعل في السابق.وبحسب وسائل الإعلام، فإن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أرسل رسالة بخط يده إلى رئيس الوزراء “الإسرائيلي” […]

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