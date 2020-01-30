فيديو : داعش يهدد إسرائيل بالعبرية

2020/01/30 | 14:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /شكل إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنود “صفقة القرن” متنفسا لتنظيم “داعش” الذي سارع لإطلاق تهديدات ضد إسرائيل باللغة العبرية، متوعدا باستهدافها بصواريخ وأسلحة كيميائية.وعاد التنظيم لإطلاق، وكان التنظيم قد نشر تسجيلا صوتيا هذا الأسبوع موجها لنشطائه في أنحاء العالم، طالب فيه المتحدث باسمه مسلحي “داعش” بضرب أهداف يهودية في أنحاء العالم وحتى […]

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