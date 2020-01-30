ابنة “بيل غيتس” توافق على طلب الزواج من شاب مصري

2020/01/30 | 14:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت جينيفر ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، موافقتها على طلب الزواج الذي تقدم به الشاب المصري، نايل نصار.الموافقة نشرت في منشورين على موقع “إنستغرام” عبر صفحتي نايل وجينيفر، حيث قال نايل في تعليق على صورة جمعتهما: “قالت نعم، أشعر وكأنني الأكثر حظا وأسعد رجل في العالم الآن..جين، أنت كل […]

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