فايروس كورونا: روسيا تغلق حدودها مع الجار الجنوبي واستراليا تودع القادمين من الصين في جزيرة نائية

2020/01/30 | 14:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عواصم- وكالات: أعلنت روسيا، الخميس، عزمها إغلاق حدودها مع الصين التي تمتد على طول 4250 كيلومترا لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 170 شخصا.وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وفق ما نقلت عنه … Readmore

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