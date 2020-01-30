أفضل 6 راوترات منزلية يمكن شراؤها على الإنترنت

2020/01/30 | 14:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عرضت صحيفة الإندبندنت البريطانية مجموعة من أفضل أجهزة الراوتر المنزلية التي يمكن شراؤها على الإنترنت.

جهاز Linksys EA6900

بـ 99.99 دولار من موقع لينك سيس

إذا كنت تبحث عن بث فيديو عالي الجودة، أو كان هناك حمولة عائلية كبيرة على الإنترنت، فسيوفر لك هذا الجهاز اتصالاً سريعاً بدرجة كافية.

جهاز Linksys WRT1900AC

بـ 149.99 دولار من موقع لينك سيك

راوتر سريع وذكي مع ميزات إضافية، مثل شريحة الكمبيوتر التي تنقل الإنترنت بكفاءة.



كما أن فيه منافذ سريعة ذكية لتوصيل محركات الأقراص الصلبة للحصول على المعلومات من أي مكان.

جهاز Asus RT-N56U

بـ 199.99 دولار من أمازونراوتر صغير الحجم، وبسعر مناسب.



ويسمح باتصال قوي عبر حزمة ترددية عريضة.

جهاز D-Link Wireless AC1900

بـ 179.99 دولار من أمازونيمتاز الراوتر بسرعة وقوة تنافس أجهزة الراوتر الأكثر كلفة رغم أنه بأقل من 200 دولار.

جهاز Netgear R8000 Nighthawk

بـ 227.99 دولار من أمازونيتميز هذا الراوتر بسرعة فائقة تصل إلى 3.2 غيغابت في الثانية، ويضم هوائيات فعالة تضمن الحصول على اتصال جيد لمسافات بعيدة.

جهاز Netgear D6400

بـ 129 دولار من أمازونيحتوي هذا الراوتر على مودم مدمج، ما يعني توصيله مباشرة بخط هاتف ليبدأ العمل على الفور.



ويمكن أن يعمل مع أي نوع من أنواع الاتصال، بما في ذلك الألياف الضوئية، وربطها بقوة في جميع أنحاء المنزل، وهو مزود ببرنامج خاص سهل الإعداد.

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