اللبناني قاسم الزين يصل البصرة للتوقيع مع الميناء

2020/01/30 | 14:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن نادي الميناء بكرة القدم، اليوم الخميس، ضم محترف جديد لصفوف الفريق.

وقال النادي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "المحترف اللبناني قاسم الزين وصل البصرة لتمثيل فريق الميناء لكرة القدم قادما من فريق النجمة اللبناني".

وأضاف انه "كان باستقبال الزين مشرف فريق الكرة جهاد الطاهر وعضو الهيئة الإدارية أحمد الجابري".

يذكر ان الميناء ابرم العديد من الصفقات تمهيدا لبدء الدوري العراقي في السادس عشر من الشهر المقبل.

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