المعنويات الاقتصادية تقفز بمنطقة اليورو مع انحسار مخاوف الصناعة

2020/01/30 | 14:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أفادت بيانات من المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، بأن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو قفزت في كانون الثاني مع ارتفاع ثقة المصنعين إلى أعلى مستوياتها منذ آب، في مؤشر على أن اقتصاد التكتل ربما يكون حقق بداية قوية للعام.

وفي بيان، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أيضا إن "البطالة في منطقة اليورو هبطت في كانون الأول لأدنى معدلاتها في أكثر من عشر سنوات".

وأظهر المسح الشهري الذي تجريه المفوضية أن المعنويات الاقتصادية في التسع عشرة دولة التي تستخدم العملة الموحدة صعدت إلى 102.8 نقطة في كانون الثاني من 101.3 في كانون الأول، بما يفوق بفارق مريح متوسط توقعات عند 101.8 نقطة في استطلاع رأي أجرته رويترز

جاء التحسن مدفوعا بزيادة الثقة في قطاع الصناعة، إذ كان مديرو المصانع أكثر تفاؤلا في توقعاتهم للإنتاج ومخزوناتهم من المنتجات التامة الصنع.

ودعمت بيانات البطالة الجديدة هذه النظرة المتفائلة، إذ نزل معدل البطالة في منطقة اليورو إلى 7.4% في كانون الأول، وهو أدنى مستوى له منذ أيار 2008 عندما بدأت الأزمة المالية العالمية التأثير على التكتل.

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