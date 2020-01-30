بعد حرقها من قبل قوات الصدمة.. خيمة

2020/01/30 | 14:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/البصرة خيمة "ثورة و كتاب" تعود من جديد وبمساحة وعدد كتب اكبر من السابق بعد ان احترقت نتيجة اقتحام قوات الصدمة لساحة التظاهر في البصرة وحرق خيام المعتصمين.

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