شامل كامل الاقرب لرئاسة اتحاد الكرة مؤقتاً.. اتصال هاتفي بين مسعود وشيخ سلمان

2020/01/30 | 14:51 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - خاص

كشف مصدر مقرب من رئيس اتحاد الكرة عبد الخالق مسعود، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، أن الاخير أجرى اتصالا مع رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم للاستفسار عن نتيجة الاستقالة الجماعية للمكتب التنفيذي لاتحاد الكرة العراقي، والمرسلة لـ (فيفا).

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن" الشيخ سلمان ابلغ مسعود في الاتصال الهاتفي، أن وفدا من الاتحاد الدولي للعبة سيزور الاتحاد الآسيوي للوصول الى نتيجة وقبول الاستقالة الجماعية للاتحاد العراقي ومن ثم تكليف شخصية لرئاسة الهيأة المؤقتة".

واضاف، إن" التوقعات جميعها تشير الى ان العراقي شامل كامل، الذي يعمل بالاتحاد الآسيوي هو المرشح الاقوى لرئاسة اللجنة المؤقتة لإدارة الكرة العراقية مع تشكيل لجان عاملة لتسيير الامور الكروية في العراق".

وكان المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة برئاسة عبد الخالق مسعود قد قدم استقالة جماعية مقابل تنازل عدنان درجال عن جميع الدعاوى المقامة ضد الاتحاد العراقي.

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