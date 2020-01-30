الكشف عن تفاصيل تحطم طائرة كوبي براينت

2020/01/30 | 14:56 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف طيار سابق في الشركة المالكة للمروحية، التي تحطمت وقتل فيها نجم السلة الأميركي كوبي براينت، أنه لم يكن مسموحا لقائد المروحية قيادتها إلا وفق قواعد الطيران المرئي، ولم يسمح لطياريها قيادة الطائرات على أساس مقاييس قمرة القيادة الخاصة بهم، في حالات الطقس السيء والرؤية المحدودة.وأوضح الطيار السابق في شركة “آيلند إكسبريس هيليكوبترز”، كورت […]

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