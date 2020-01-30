برشلونة يعلن انتقال لاعبه إلى الكالتشيو

2020/01/30 | 15:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن برشلونة، اليوم الخميس، انتقال أحد لاعبي الفريق إلى الدوري الإيطالي، خلال الميركاتو الشتوي الجاري.ووفقًا للموقع الرسمي لبرشلونة، فإن النادي اتفق على انتقال كارليس بيريز إلى روما على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو/ حزيران مقابل مليون يورو.وأشار إلى أن روما ملزم بدفع 11 مليون يورو لشراء اللاعب بعد انتهاء الإعارة، بالإضافة إلى 3.5 مليون يورو كمتغيرات.

وأوضح أن برشلونة يحتفظ بحق رفض أي عملية بيع مستقبلية لبيريز، لأن أولوية الشراء ستكون للنادي الكتالوني.

ووجه برشلونة الشكر إلى كارليس بيريز على التزامه واحترافيته، وتمنى له كل الخير في مسيرته.

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