ولايتي: استشهاد المهندس وسليماني وحد المقاومة وأميركا تمر بمرحلة افولها

2020/01/30 | 15:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية علي اكبر ولايتي، اليوم الخميس، أن استشهاد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني وحد المقاومة على عكس ما كان يتصوره الأعداء، لافتا إلى أن أميركا تمر بمرحلة افولها.وقال ولايتي في مؤتمر صحافي، إن “الاعداء كانوا يتصورون انه باستشهاد سليماني […]

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