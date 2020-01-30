القبض على عصابة سرقت هواتف نقالة من داخل محل تجاري شرقي بغداد

2020/01/30 | 15:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الخميس، إلقاء القبض على عصابة تتكون من ثلاثة متهمين سرقوا هواتف نقالة من داخل محل تجاري شرقي العاصمة.وقالت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “مفارز مكتب الحبيبية التابعة إلى مديرية مكافحة إجرام بغداد وبعد جمع المعلومات والتحري، ألقت القبض على عصابة تتكون من ثلاثة متهمين لقيامهم […]

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