“كورونا وصفقة القرن ومقتل سليماني” .. أحداث هزت العالم في الشهر الأول من 2020

2020/01/30 | 15:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دائما ما تقترن الأمنيات الطيبة بليلة رأس السنة، ولكن عام 2020 بدى وأنه سيكون عاما مختلفا

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