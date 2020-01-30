الديمقراطي الكوردستاني يكشف موقفه من رئيس الوزراء الجديد

2020/01/30 | 15:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)….كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي عن موقفها من اختيار رئيس الوزراء الجديد.وقال النائب عن الكتلة بيار طاهر ان “الحزب الديمقراطي الكوردستاني يعتقد انه عندما تتوافق الكتل السياسية على ترشيح شخصية محددة، فيجب ان تكون ملتزمة في الدستور العراقي، وتطبيق جميع مواده، ولن تكون القوى الكوردية عقبة امام اختيار رئيس الحكومة […]

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