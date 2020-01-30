نائب رئيس الوزراء وزير المالية يبحث عمل الشركات الكورية الجنوبية في العراق

2020/01/30 | 15:24 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: بحثت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، تسهيل عمل الشركات الكورية الجنوبية في العراق.وقال نائب رئيس الوزراء وزير المالية فؤاد حسين في تغريدة على حسابه في تويتر: “استقبلت اليوم سفير كوريا الجنوبية لدى العراق جانغ كيونغ-ووك و الوفد المرافقله “.… Readmore

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