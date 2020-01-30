2020/01/30 | 15:24 - المصدر: الاتجاه برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- صفقة القرن والمخطط الاميركي – الاسرائيلي لتقسيم المنطقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/30 | 15:24.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفقة القرن والمخطط الاميركي – الاسرائيلي لتقسيم المنطقة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صفقة القرن والمخطط الاميركي – الاسرائيلي لتقسيم المنطقة) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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