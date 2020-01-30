ترامب يشكل “وحدة خاصة” لمكافحته … كورونا يواصل انتشاره عالميا

2020/01/30 | 15:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… يواصل فيروس كورونا الجديد انتشاره عالميا، إذ سجلت إصابات بالوباء في ما لا يقل عن 15 دولة، بعد ظهوره بداية في الصين.وارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 170 في الصين، وذلك بعد وفاة 37 شخصا آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل في مقاطعة هوبي الصينية.كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من […]

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