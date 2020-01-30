الكمارك: معالجة تكدس الشاحنات في منفذ الشلامجة الحدودي

2020/01/30 | 15:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، عن معالجة تكدس الشاحنات في منفذ الشلامجة الحدودي.وقالت الهيئة في بيان، تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، انه “بأيعاز من المدير العام الى مركز جمرك الشلامجة الحدودي المحاذي للجانب الإيراني باعتماد جهاز الفحص السونار (MZ) البديل بالإضافة الى الكشف اليدوي بعد التنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية بغية تسيير عمل […]

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