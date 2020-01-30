2020/01/30 | 15:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)… حثت منظمة الامم المتحدة يوم الخميس على ضرورة اجراء اصلاحات سياسية في العراق، محذرة في الوقت ذاته من استمرار قتل المحتجين المطالبين باجراء تغيير جذري على ادارة الحكم في البلاد.وقالت المنظمة في بيان اليوم انه “مع استمرار العنف و الاصابات في سياق الاحتجاجات فان الممثل الخاص للامين العام للعراق، جانين هينيس ، تحث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الامم المتحدة تحذر من استمرار قتل المحتجين المطالبين باجراء تغيير) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الامم المتحدة تحذر من استمرار قتل المحتجين المطالبين باجراء تغيير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).