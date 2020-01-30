تيم حسن يقرر الاعتزال.. والجمهور يطالبه بالتراجع

2020/01/30 | 15:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة فاجئ الفنان السوري “تيم حسن” جمهوره بسبب قرار الأخير الاعتزال من مواقع التواصل الاجتماعي.وقال حسن في آخر تغريدة له، أنه سوف يعتزل السوشال ميديا قريبا، فيما لم يعلن عن السبب لاتخذاه هذا القرار.قرار تيم حسن جاء بعد رده على سؤال أحد المتابعين عن صفحته الرسمية على الفيسبوك والتي تحتوي على […]

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