متظاهرون سلميون يعيدون الحياة الى الناصرية بافتتاح الشوارع والجسور

2020/01/30 | 15:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قاربعد أسابيع طويلة من قطع الجسور وحرق الإطارات في وسط التقاطعات الرئيسية في الناصرية، شهدت اليوم الخميس على نحو غير مسبوق في فتح الجسور بإستثناء الزيتون الذي جرت عليه المجزرة، بعد أن تدخل متظاهرون منضبطون من ساحة الحبوبي لإيقاف الحرائق التي تشعلها بعض المجاميع في على الجسور.وتأتي تلك الخطوات في إغلاق […]

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