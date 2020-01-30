البصري: قرار تعيين خليفة الشهيد المهندس بيد القائد العام وهؤلاء ابرز المرشحين

2020/01/30 | 15:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد معاون نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي أبو علي البصري، اليوم الخميس، أن القرار النهائي بتعيين خليفة للشيهد أبو مهدي المهندس بيد القائد العام للقوات المسلحة، فيما أشار إلى أن هناك ثلاث أولويات تتصدر اعمال قيادة الحشد الشعبي خلال الفترة المبقلة.وقال البصري في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليها […]

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