2020/01/30 | 15:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: بحث محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس-بلاسخارت، أوضاع المحافظة السياسية والأمنية والخدمية، وجهود اعادة اعمار المناطق المحررة.وجرى خلال اللقاء بحث جهود … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت تبحث مع الجبوري أوضاع كركوك السياسية والأمنية والخدمية وإعادة النازحين وملف المعتقلين والمختطفين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت تبحث مع الجبوري أوضاع كركوك السياسية والأمنية والخدمية وإعادة النازحين وملف المعتقلين والمختطفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).