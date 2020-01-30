"يبقى الاسد اسدا.. ذكرا كان ام انثى".. شاهد التدريب الشاق للبيشمركة النساء

2020/01/30 | 15:39 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متطوعات في البيشمركة يخضن تدريبا قاسيا

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