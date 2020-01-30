مطار اربيل ينصح بعدم السفر الى دول

2020/01/30 | 15:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طمأن مدير الصحة في مطار اربيل الدولي الدكتور هست كريم يوم الخميس السكان بعدم تسجيل اية حالة اصابة بفيروس كرونا.وقال كريم في مؤتمر صحفي عقده اليوم في المطار "نطمئن المواطنين في اقليم كوردستان ومحافظة اربيل بعدم تسجيل اية حالة للاصابة بفيروس كورونا"، مردفا بالقول انه "نجري فحصا دقيقا للمسافرين القادمين للاقليم عبر مطار اربيل ".ونصح بعدم السفر الى البلدان التي سجلت لديها اصابات بالفيروس، لكنه في الوقت ذاته دعا المضطرين الى السفر لتلك الدول الى اتباع التعليمات الوقائية بإستخدام الكمامة، والقفازات، والابتعاد عن الاطعمة غير المطهوة بشكل جيد، وتعقيم الايدي بشكل دائم.

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