الجمارك تعالج تكدس الشاحنات في منفذ الشلامجة الحدودي

2020/01/30 | 15:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الخميس، عن معالجة تكدس الشاحنات في منفذ الشلامجة الحدودي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، انه "بأيعاز من المدير العام الى مركز جمرك الشلامجة الحدودي المحاذي للجانب الإيراني باعتماد جهاز الفحص السونار (MZ) البديل بالإضافة الى الكشف اليدوي بعد التنسيق مع هيئة المنافذ الحدودية بغية تسيير عمل المركز الجمركي ومعالجة تكدس الشاحنات لحين صيانة الجهاز الرئيسي لوجود خلل فني فيه".

وأكدت الهيئة على "حرصها الشديد لمعالجة الموضوع بعد الاستجابة الى مناشدة اصحاب الشاحنات العراقية بسبب تكدس شاحناتهم في المركز المذكور الذي سببه عطل فني طارئ لأحد اجهزة الكشف ( السونار )".

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