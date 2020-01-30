الدفاع الروسية تنفي الأنباء عن شن غارات جوية في إدلب

2020/01/30 | 15:50 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تقارير وسائل الإعلام حول هجمات سلاح الجو الروسي على مستشفى ومخبز على مشارف إدلب السورية، ووصفت بيانات التقارير بأنها استفزاز إعلامي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن "تقارير وسائل الإعلام الأجنبية عن قصف القوات الجوية الفضائية الروسية مستشفى ومخبزا في المنطقة السكنية أريحا على المشارف الجنوبية لمدينة إدلب السورية في صباح الـ 30 من شهر كانون الثاني، هي استفزاز إعلامي ولم يقم الطيران الروسي في هذه المنطقة من سوريا بأي مهمة قتالية".

وتداولت العديد من وسائل الإعلام الغربية، اليوم الخميس، تقارير تفيد بأن الطائرات الروسية قامت باستهداف مخبز ومستشفى في مدينة أريحا، وذكرت أن الحصيلة الأولية تشير إلى مقتل 10 مدنيين وإصابة 40 آخرين.

وأعلن الجيش السوري، يوم أمس الأربعاء، السيطرة على عدة قرى وبلدات في ريف إدلب الجنوبي بينها معرة النعمان.

وكان الجيش السوري استأنف عملياته العسكرية في الجبهة الشمالية للبلاد منذ أسبوع تمكن فيها من استعادة السيطرة على قرى وبلدات استراتيجية أهمها معرة النعمان ووادي الضيف.

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