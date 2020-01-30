وزارة الدفاع الروسية تنفي تنفيذها هجمات في ادلب السورية

2020/01/30 | 15:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تقارير وسائل الإعلام حول هجمات سلاح الجو الروسي على مستشفى ومخبز على مشارف إدلب السورية، ووصفت بيانات التقارير بأنها استفزاز إعلامي.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن “تقارير وسائل الإعلام الأجنبية عن قصف القوات الجوية الفضائية الروسية مستشفى ومخبزا في المنطقة السكنية أريحا على المشارف الجنوبية لمدينة إدلب […]

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