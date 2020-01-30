ليث حسين: تواجد النجوم في إدارة الكرة العراقية امر ضروري

2020/01/30 | 15:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النجم الدولي السابق، ليث حسين، أن تواجد النجوم في إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، اصبح امراً ضرورياً.وقال حسين، إن “نجوم الكرة العراقية يجب ان يتواجدوا في رئاسة الاتحاد المقبل لكرة القدم، حيث اصبح تواجدهم امر ضروري خدمة للكرة العراقية”.وأوضح، ان “اللاعبين الدوليين السابقين، بإمكانهم تسخير خبراتهم من اجل قيادة دفة الكرة العراقية […]

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