اعلان بحيرات ومواقع عراقية من بينها بحيرة ’’ساوة’’ محميات طبيعية

2020/01/30 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلان بحيرات ومواقع عراقية من بينها بحيرة ’’ساوه’’ محميات طبيعية

يتبع.



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بغداد اليوم-بغداد

اكدت مديرية التربية في محافظة بابل، الخميس (30 كانون الثاني 2020) انتظام الدوام في اغلب مدارس المحافظة بعد فترة من الانقطاع.

وذكرت المديرية، في بيان، ان "نسبة الانتظام في المدارس الابتدائية بلغت 100٪، اما في المدارس الثان

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، حكماً بشأن دستورية لجنتي الاستماع والطعن في هيئة الاعلام والاتصالات.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المحكمة الاتح

بغداد اليوم-البصرة

أعلن معتصمو محافظة البصرة، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، تلقيهم حملات دعم شعبية واسعة خلال الـ 48 ساعة الماضية بعد نداء دعم وجهوه لأهالي المحافظة.





وقال المعتصم اثير البصري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "عدد الخيم كان لا

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