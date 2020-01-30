رئيس الأركان الاردني يلتقي السفير العراق بعمان

2020/01/30 | 15:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الخميس، السفير العراقي حيدر منصور العذاري.وبحث اللواء الركن الحنيطي مع السفير العذاري، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في عدد من المجالات بين البلدين الشقيقين.

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