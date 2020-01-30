صور : المدن الأكثر أماناً في العالم لعام 2020

2020/01/30 | 15:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / ريم حمدان / يتصدر عامل الأمان قائمة الأولويات بالنسبة للكثير من المسافرين، سواء كان الأمر متعلقا بقضاء عطلة في مكان ما، أو الانتقال من أجل الوظيفة، فما هي المدن التي تتمتع بعنصر الأمان لعام 2020.

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