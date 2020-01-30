وزير الخارجية العراقي ونظيره الأردني يبحثان صفقة القرن وتأثيراتها في استقرار المنطقة

2020/01/30 | 16:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، قضية صفقة القرن، التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وذكر المكتب الإعلامي للحكيم، في بيان أن وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم أجرى اتصالاً هاتفياً مع أيمن الصفديّ وزير خارجيّة المملكة الأردنيّة الهاشميّة.

وأضاف البيان، أن الوزيرين بحثا مُستجدّات الأوضاع الراهنة، وما أعلنت عنه الولايات المتحدة الأميركيّة بما يُسمّى صفقة القرن، وتأثيراتها في استقرار المنطقة، سيّما على فلسطين، والأردن، مشيراً إلى أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول أهمّية خفض التوتر في المنطقة، والحفاظ على أمنها.

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