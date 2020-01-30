اليونسيف: 1722 طفلا عراقيا قتلوا خلال 4 سنوات بسبب داعش

2020/01/30 | 16:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير لمنظمة اليونسيف التابعة للامم المتحدة، الخميس، بأن 1722 طفلا عراقيا قتلوا خلال السنوات الأربع بسبب اقتحام تنظيم “داعش” الوهابي لعدة مدن عر...

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