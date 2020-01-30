طالباني: كوردستان لن يكون جزءاً من أي صراع ووضع العراق يتطلب توحيد المواقف

2020/01/30 | 16:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استقبل نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان قوباد طالباني في مكتبه، اليوم الخميس، نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف والوفد المرافق له.

وشدد طالباني خلال اللقاء، الذي حضره عدد من الوزراء في حكومة الإقليم، على الدور المهم الذي يمارسه إقليم كوردستان في تهدئة الأوضاع واحتواء الموقف في المنطقة، وقال إن "إقليم كوردستان لن يكون جزءاً من أي صراع، ولن يرجح أي كفة على حساب الأخرى".

وأضاف أن "الوضع الراهن يتطلب موقفاً موحداً من الأحزاب والأطراف السياسية في العراق، في الوقت الذي يتعين فيه أن يلعب المجتمع الدولي دوراً أكثر أهمية لضمان استتباب الأوضاع مع التأكيد على ضرورة عدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية".

كما تطرق الجانبان الى العلاقات التاريخية بين كوردستان وروسيا وخصوصاً تلك التي جمعت بين الرئيس الراحل جلال طالباني وروسيا الاتحادية، حيث أكد نائب رئيس الوزراء على أهمية استمرار هذه العلاقات التي بُنيت على أسس ومبادئ راسخة.

وتناول اللقاء الأوضاع السياسية في سوريا وغرب كوردستان، إذ لفت نائب رئيس الوزراء الى العمل على ضمان حق الشعب الكوردي في سوريا وعدم السماح للإرهاب بالظهور مجدداً وإبعاد المنطقة عن خطر التنظيمات الإرهابية.

يشار الى أن الوفد الروسي الذي رافق بوغدانوف تألف من القنصل العام لجمهورية روسيا الاتحادية في أربيل اوليغ ليفن ونائب القنصل اليكساندر جيركاشينين ومسؤول قسم العلاقات الخارجية في القنصلية نيكيتا مورافييف.

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