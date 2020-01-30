الداخلية تُعيد عددًا كبيرًا من معدات وآليات الشرطة الاتحادية إلى الخدمة

2020/01/30 | 16:14 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد اعلن وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، اليوم الخميس، اعادة واصلاح عدد كبير من معدات وآليات قيادة قوات الشرطة الاتحادية بعد ان كانت خارج الخدمة .وقالت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز”، إن “الياسري أشاد بالجهود الاستثنائية التي بذلتها قيادة الشرطة الاتحادية وجميع المنتسبين العاملين في ورشة تصليح معدات وآليات قيادة قوات […]

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