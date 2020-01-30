نجم بايرن ميونخ يعود للتدريبات وسط استقبال حافل

2020/01/30 | 16:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حملت تدريبات بايرن ميونخ، اليوم الخميس، أخبارًا سارة لمدربه هانز فليك، وذلك قبل يومين على مباراة الفريق خارج أرضه أمام ماينز، السبت المقبل، في الجولة الـ20 من الدوري الألماني.

وبحسب صحيفة “بيلد” الألمانية، فإن اللاعب الفرنسي كينجسلي كومان ظهر في تدريبات بايرن الجماعية، صباح اليوم، وذلك لأول مرة منذ إصابته في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان الدولي الفرنسي قد تعرض لإصابة بتمزق في كبسولة الركبة اليسرى خلال مشاركته ضد توتنهام هوتسبير، في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وحظي صاحب الـ23 عامًا باستقبال حافل من زملائه قبل المران، بعدما اصطفوا للتصفيق له والترحيب بعودته بعد غياب دام أكثر من شهر ونصف.

ولم يُكمل كومان المران الجماعي لنهايته، إذ اكتفى بمشاركة زملائه لمدة 45 دقيقة، من أجل استعادة جاهزيته البدنية تدريجيًا في الأيام المقبلة.

ومن المتوقع ألا ينضم كومان لقائمة بايرن ميونخ في المباراة المقبلة، لتفادي تعرضه لأي انتكاسة ولمنحه فرصة استعادة جاهزيته بنسبة 100%.

المصـدر : كـووورة

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