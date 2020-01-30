2020/01/30 | 16:20 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الهجرة يؤكد عودة العراقيين من دول المهجر طوعا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/01/30 | 16:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الهجرة يؤكد عودة العراقيين من دول المهجر طوعا ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الهجرة يؤكد عودة العراقيين من دول المهجر طوعا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).