2020/01/30 | 16:20 - المصدر: سومر نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سومر نيوز: بغداد..



أعلنت وزير الزارعة والموارد المائية في حكومة اقليم كردستان بيكرد طالباني، الخميس، ان وفداً من الوزارة...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التظاهرات تجبر حكومة كردستان على مفاوضة بغداد بشأن مستحقات عالقة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التظاهرات تجبر حكومة كردستان على مفاوضة بغداد بشأن مستحقات عالقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).