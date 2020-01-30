بريطانيا: يجب محاسبة إيران لتجاوزها الأعراف الدولية

2020/01/30 | 16:20 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

شدد وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، اليوم الخميس، على ضرورة محاسبة إيران لتجاوزها الأعراف الدولية.

وأضاف: "نريد من إيران أن تتراجع، وأن تعاود الإلتزام ببنود الاتفاق النووي"، مشيرا إلى أنه الاتفاق الوحيدة الموجود حاليا.

وأوضح راب، أنه لا يوجد اختلاف كبير بين الأوروبيين والأمريكيين، بشأن اتفاق أوسع مع إيران، بحسب وكالة "رويترز".

وجاءت تصريحات وزير الخارجية البريطاني، خلال اجتماع، مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، في لندن، بحسب فيديو، نشرته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في لندن، على "تويتر".

وقال دومنيك راب، إن إيران اختارت أن تضع مواطنيها في عزلة سياسية، داعيا طهران للتراجع والعودة إلى طاولة المفاوضات".

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