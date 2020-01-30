2020/01/30 | 16:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارافاد مراسلنا في ذي قار ،ان المئات من طلبة كليات المحافظة ، نظموا اليوم الخميس مسيرة تضامنية لتعزيز مطالب المتظاهرين في الناصرية وبقية المدن العراقية.واضاف مراسلنا ، ان الطلبة رفعوا لافتات عبرت عن مساندتهم للمتظاهرين واستنكارهم لاعمال العنف والابادة ضدهم من خلال استمرار عمليات الاغتيال والخطف والاعتقال للناشطين السلميين .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: مسيرة تضامنية لطلبة كليات ذي قار لتعزيز مطالب المتظاهرين) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: مسيرة تضامنية لطلبة كليات ذي قار لتعزيز مطالب المتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).