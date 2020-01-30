الفتلاوي: ما أعلنه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عن حجم الأموال المنهوبة.. صدمة كبيرة

2020/01/30 | 16:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: قال النائب عن “صادقون” فاضل الفتلاوي إن ما اعلنه المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عن حجم الأموال المهربة “صدمة كبيرة”.و أضاف في تصريح صحافي ان “ما أعلنه مجلس مكافحة الفساد عن حجم الأموال المنهوبة والمهربة خارج العراق يشكل صدمة … Readmore

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