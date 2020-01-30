“يونامي”: الاستخدام المتزايد للذخيرة الحية من قبل قوات الأمن العراقية ضد المتظاهرين واستمرار قتلهم .. أمر لا يحتمل

2020/01/30 | 16:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: طالبت بعثة الامم المتحدة في العراق “يونامي” الحكومة العراقية بحماية ‏حقوق المتظاهرين السلميين وتقديم مرتكبي القتل والهجمات غير القانونية للعدالة.‏ وحثت الممثلة الخاصة للامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينيس ‏بلاسخارت، حسب بيان للبعثة، على زيادة الجهود المبذولة … Readmore

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