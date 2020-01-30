مصرع واصابة 5 اشخاص بحادث مروري شمال بابل

2020/01/30 | 16:24 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بابل

افاد مصدر أمني من محافظة بابل، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، بمصرع واصابة 5 اشخاص بحدث مروري بالقرب من قضاء المحاويل شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "شخصين اثنين توفيا، واصيب 3 اخرين، بحادث مروري بالقرب من منطقة المحاويل شمالي بابل".

بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، اعادة واصلاح عدد كبير من معدات وآليات قيادة قوات الشرطة الاتحادية بعد ان كانت خارج الخدمة .

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الياسري أش

بغداد اليوم - بغداد

عالجت قوات الحشد الشعبي، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، مجموعة من عناصر تنظيم داعش حاولوا زرع عبوات ناسفة في شارع جنوب غرب محافظة كركوك.

وقالت مديرية اعلام الحشد الشعبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من اللواء 16

بغداد اليوم-ديالى

أصدرت محكمة جنايات محافظة ديالى، الخميس (30 كانون الثاني 2020)، حكماً بالسجن 15 عاماً على أحد أكبر تجار المخدرات في المحافظة.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نتيجة الجهود الاستثنائية والمتابعة المباشرة من

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