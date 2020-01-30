مصر تعلق رحلاتها إلى الصين بسبب فيروس كورونا

2020/01/30 | 16:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة علقت شركة “مصر للطيران” رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا هناك.ومن المقرر أن يتم تعليق الرحلات إلى هانزو اعتبارا من أول فبراير، وعلى التوالي إلى بكين وجوانزو اعتبارا من 4 فبراير القادم حتى إشعارا آخر، لمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي ظهر في الصين، وانتشاره في أكثر […]

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