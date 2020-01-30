2020/01/30 | 16:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن أحد سكان لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية من النجاة بأعجوبة، بعد أن التهمت النار شقته، إذ قرر المخاطرة والسير على حافة ضيقة جدا على واجهة العمارة في سبيل النجاة.

وتم إنقاذ الرجل باستعمال سلم المطافئ، وإنزاله دون إصابات تذكر، حسب القناة التلفزيونية التابعة لشبكة ”اي بي سي“.

واشتعلت النيران في العمارة المكونة من 25 طابقا، وأصيب 8 أشخاص بينهم رضيع في شهره الثالث، أغلبهم تعرضوا للاختناق جراء تصاعد الدخان، وتم إسعافهم في المكان ذاته، بينما نقل أحدهم إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وشارك في عملية إخماد النيران 335 رجل إطفاء، بمساندة مروحيتين للإنقاذ، قامتا بنقل بعض السكان إلى الأسطح.

ويجري حاليا التحقيق في أسباب اندلاع الحريق، مع وجود شكوك بأنه كان بفعل فاعل حسب المصدر ذاته.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رجل ينجو بأعجوبة.. حريق هائل في عمارة من 25 طابقا بأمريكا | فيديو) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رجل ينجو بأعجوبة.. حريق هائل في عمارة من 25 طابقا بأمريكا | فيديو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).