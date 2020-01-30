ثورة مصر وثورة العراق.. احمد سعداوي

2020/01/30 | 16:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب الروائي احمد سعداوي: هذه الأيام تمر الذكرى التاسعة لثورة يناير في مصر 2011، والتي استمرت 18 يوماً [من 25 يناير الى 11 فبراير] لتنتهي باستقالة مبارك من الرئاسة وتسليم مقاليد السلطة الى مجلس عسكري من الجيش.هناك الكثير من التشابهات وأيضاً الاختلافات بين ثورة يناير المصرية وتشرين العراقية.لن استطيع احصاءها هنا بكل […]

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