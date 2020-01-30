التربية: إجراءات عدة لضمان عدم ضياع السنة الدراسية

2020/01/30 | 16:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية ،اليوم الخميس، أن امتحانات نصف السنة سوف تكون بالمادة التي اكملها مدرس المادة لكافة المدارس.

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