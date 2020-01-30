بينها بحيرة ساوة.. إعلان مجموعة مواقع عراقية محميات طبيعية

2020/01/30 | 16:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، على التصويت على إعلان مجموعة مواقع كمحميات وطنية ضمن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنوع الإحيائي.

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